5. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

T24- Sabancı Üniversitesince bu yıl 5'incisi düzenlenen ''Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'', Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Güler Sabancı, ödülün 5. yılında, hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda entelektüel merak uyandırdığını belirterek, çoğulcu topluma doğru değişimin Türkiye için bir ihtiyaç olduğunu söyledi.



Sabancı, genellikle AB-Türkiye ilişkileri üzerine yapılan çalışmalarda daha çok Türkiye'nin AB'ye katılması halinde ortaya çıkabilecek sorunların tartışıldığını, bu sorunlara ağırlık verildiğini kaydederek, bu seneki ödül için katılımcılardan, Türkiye'nin AB üyeliğinin AB'deki kültürel çeşitliliğin gelişmesine, bu yapının iyi yönetilmesine ne şekilde katkı sağlayacağını incelemelerinin istendiğini anlattı.



Bu ödülün ve benzeri çalışmaların AB ile Türkiye'nin ortak geleceği açısından bazı paradigmaları değiştireceğine, karşılıklı ön yargı ve ezberlerin bozulmasını sağlayacağına inandığını vurgulayan Sabancı, ''Türkiye'nin AB üyeliği, toplumsal, kültürel, siyasi çoğulculuğun pozitif yönde gelişmesi, daha zengin, daha renkli bir AB toplumunun ortaya çıkması için bir fırsat penceresi açacaktır'' dedi.



Ödüller



Bu yılki araştırma konusu ''AB'nin Yönetişimi ve Kültürel Çeşitlilik: Türkiye'nin Katılımının Etkileri'' olarak belirlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde birinciliğe, ''Türkiye'nin Öteki Kültürel Çeşitlilik Tartışması: AB İçin Dersler'' başlıklı makalesiyle Delaware Üniversitesi doktora öğrencisi Juliette Tolay layık görüldü. İkincilik ödülünü, ''Babil Kulesinde Bir Tuğla: Türkiye'nin AB Dil Politikasına Olası Katkıları ve Yaşayacağı Zorluklar'' başlıklı makalesiyle Çankaya Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Akça Ataç kazanırken, üçüncülük ödülü de ''Etnik-Dini Nüfus Özelliklerinin Laikliğin Güçlenmesi ve Kültürel Çeşitlilik Dinamikleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye'nin AB Üyeliği'' başlıklı makalesiyle Koç Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şener Aktürk'e verildi.



Ödülünü Güler Sabancı'nın elinden alan yarışmanın birincisi Juliette Tolay, Türkiye'de kültürel çeşitlilik hakkında konuşulduğu zaman genellikle tarihi çeşitlilikten, özellikle Türkiye'de bulunan dinsel azınlıklar ya da Kürt ve Alevi kimliklerinden bahsedildiğini vurgulayarak, Avrupa'da da Türkiye'dekine benzer bir tarihi kültürel çeşitlilik anlayışının var olduğunu ifade etti. Tolay, Avrupa'da yaygın olan çeşitlilik anlayışının göçle bağlı kültürel çeşitlilik olduğunu belirterek, Türkiye'de göçe bağlı kültürel çeşitliliğin tartışılan bir konu olmadığını, göç olgusunun varlığı, bu konunun gündeme taşınması ve araştırılması gerektiğini kaydetti.



Türk ve İslam sanatı, Türkiye'nin tarihi, ekonomisi ve sosyolojisi gibi konuları kapsayan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'ne başvurular, uluslararası alanda uzman isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendiriliyor. Türkiye ile ilgili araştırmalar yürüten tüm beşeri ve sosyal bilimcilere açık olan yarışmada birinciye 20 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin dolar para ödülü verildi. Törene, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sevil Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Danışmanı Joost Lagendijk ve çok sayıda davetli katıldı.