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Dünya

5 SAAT UYUMAK YETERLİYMİŞ ANKARA (A.A)

05 Ekim 2010 13:22

-5 SAAT UYUMAK YETERLİYMİŞ ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - ABD'de yapılan yeni bir araştırma, en ideal uyku süresinin 7 saat olduğu savunan bilimadamlarını yalanlar nitelikte. İtalyan Corriere della Sera gazetesinde çıkan habere göre, California Üniversitesinden bir grup bilimadamının 14 yıl süren araştırmasının sonuçları gösteriyor ki, rüyalar diyarında sadece 5 ila 6,5 saat geçirmek sağlıklı bir yaşam için yeterli. 450 kadın üzerinde yapılan araştırmada, katılımcılara sadece uyku alışkanlıklarıyla ilgili sorular yöneltmekle yetinmeyen bilimadamları, bu kişileri, kalp ritmleri vasıtasıyla uykularında da izledi. Araştırmanın sonunda şaşırtıcı veriler elde eden bilimadamları, 5 ila 6,5 saat uyuyan kadınların büyük oranda daha uzun ömürlü olduğunu gözlemledi. Daha önce yapılan bir araştırmada, en ideal uyku süresinin 7 saat olduğu belirtilerek, bundan fazla ya da az uyumanın kalp hastalıklarına yakalanma riskini arttırdığı ve yaşam süresini kısalttığı öne sürülmüştü. 

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