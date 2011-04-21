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5 PKK’lının ABD’deki malvarlığı donduruldu!

Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal, Sabri Ok ve Adem Uzun’un ABD’de bulunan malvarlıklarının dondurulmasına karar verdi.

21 Nisan 2011 03:00

T24 - ABD Hazine Bakanlığı, PKK’nın lider kadrosunda yer alan Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal, Sabri Ok ve Adem Uzun’un ABD’de bulunan malvarlıklarının dondurulmasına karar verdi. 

Dışişleri Bakanlığı, ABD makamları tarafından atılan bu adımın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.ABD Dışişlerinin açıklamasında “Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası” çerçevesinde, PKK’nın lider kadrosunda yer alan Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal, Sabri Ok ve Adem Uzun’un “Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı” olarak ilan edildiği, bu bağlamda söz konusu beş şahsın ABD’de bulunan malvarlıklarının dondurulmasına ve ABD vatandaşlarının bu şahıslarla ekonomik veya ticari nitelikli bir işlem yürütmesinin yasaklanmasına karar verildiği bildirildi.


İade talebi hatırlatıldı

Söz konusu ofisin, Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar’ı da 14 Ekim 2009 tarihinde “Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı” olarak ilan ettiği anımsatılan açıklamada, “ABD makamları tarafından atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu kararın, haklarında iade talebimiz bulunan anılan şahısların yürüttükleri faaliyetlerin gerçek niteliğinin teyidine yardımcı olacağına inanmaktayız. Bu vesileyle, bir kısmı halen bazı yabancı ülkelerde ikamet edip, serbestçe seyahat edebilen bu şahıslara ilişkin olarak, terörle mücadele bağlamında ilgili ülkelerin uluslararası yükümlülüklerine yönelik beklentilerimizi yineleriz” denildi. 



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