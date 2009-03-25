5. paketten vergi indirimi çıktı

Sektör temsilcileri ne diyor?

Daha önce otomotiv, beyaz eşya ve konutta vergi indirimi yapan hükümet beşinci tedbir paketinde de vergi indirimlerine gitti. Beş maddelik pakette geçici vergi indirimleri yer alıyor.Yeni konut satışında KDV'yi düşüren hükümet ikinci el konutlara ilişkin de düzenleme getiriyor. Bu kapsamda konut ve işyeri alım-satımında binde 15 oranındaki tapu harcı 3 ay için binde 5'e inecek. Düzenlemeyle ikinci el konut satışlarına canlılık getirilmesi amaçlanıyor.Yeni pakette inşaat sektöründe talebin canlandırılmasına yönelik olarak bina ve bağımsızyerlerin satışından alınan KDV üç ay süreyle yüzde 18'den yüzde 8'e çekiliyor. Bu önlem sayesinde finansman sıkıntısı çeken şirketlerin işyerlerine imkan sağlanıyor.Paket kapsamında beyaz eşyadan sonra mobilya sektöründe de vergi indirimi yapılıyor. Her türlü ev ve ofis mobilyalarından alınan yüzde 18'lik KDV 3 ay için yüzde 8'e çekilecek.Pakette bilişim sektörüne ilişkin de geçici vergi indirimi yapıldı. Bilgisayar, bilişim ve büro makinalarından alınan KDV 3 ay süreyle yüzde 8'e iniyor.KOBİ'lerin kullandığı bazı sanayi ve iş makinalarından alınan KDV de üç ay süreyle yüzde 8'e inecek.Erdoğan bugüne kadar 53 tedbir uygulamaya koyduklarını, gerekirse yeni tedbirleri de uygulamaya koyacaklarını kaydetti.Yeni tedbir paketine ilişkin sektör temsilcilerinin görüşleri şöyle...İndirim hem ciro, hem de ihracat bazında olumlu yansıyacak. Yurtiçi satışlarımızla 2008 yılını toparlarız, stoklarımızı eritiriz.KDV indiriminin 3 aylık olması stok eritilmesi için ciddi bir avantaj. Bizim hareketli olmamız için bütün sektörlerin yatırıma ihtiyaç duyması gerekir. Vergi indiriminin stokları eritecek olması olumlu olur. Bu önlemler akıllıca.Tapu harcı indirimi ikinci el konut satışına destek olacaktır. İşyerleri satışından alınan KDV'nin indirilmesi de uygun oldu. Birçok şirket finansman sıkıntısı içinde. KDV indirimi şirketlere bu şekilde bir finansman sağlayacak.KDV indirimlerinin pozitif yansıması olacak. Otomotivdeki indirim sonrası piyasada canlanma oldu. Aynı canlanmayı diğer sektörlerde de görebiliriz. Olumsuz olan tek nokta bu konunun bu kadar beklendikten sonra, seçim arifesinde açıklanması. Bir ay önce açıklansaydı da sıkıntıları az çekseydik. Bir de finansal kiralamadaki KDV konusu var. Bugün KOBİ'ler teminat sıkıntısı çekerken, finansal kiralama önemli bir finans desteği getirebilir. Gönül istiyor ki, finansal kiralamada da KDV indirimine gidilsin.