-5 NEO NAZİYE MÜEBBET MOSKOVA (A.A) - 11.07.2011 - Rusya'da bir neo nazi grubunun lideri ile diğer dört üyesinin cinayet ve terörizmden müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. AFP muhabiri, bu kişilerin 2007-2008 yıllarında 27 kişiyi öldürmekten ve terörizmden suçlu bulunduklarını belirtti. Yargıç Nikolai Tkatçuk, yasaklanmış olan ulusal sosyalist birlik adlı grubun lideri Lev Molotkov'un toplum için son derece tehlikeli olduğunu açıkladı. Biri kadın diğer yedi kişinin de 10 yıldan 23 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldığı kaydedildi. Bu kişilerin, Moskova'nın bir banliyösündeki bir elektrik santralinde saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı imal etmeye çalışmakla da suçlandığı belirtildi.