-5 MUVAZZAF ASKER ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, emekli albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen belgelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 muvazzaf asker, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Alına bilgiye göre, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Büyük'ün Eskişehir'deki evinde yapılan arama sonrası ele geçen belgelere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında savcılığın daveti üzerine 5 muvazzaf asker, adliyeye geldi. Muvazzaf askerlerin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulanması bekleniyor. Emniyete gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu, Eskişehir'deki evinde yapılan aramada ''Balyoz Planı'' soruşturmasına ilişkin yeni belgelerin ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan emekli albay Hakan Büyük, sevk edildiği Beşiktaş'taki İstanbul adliyesinde tutuklanmıştı.