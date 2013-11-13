'5 milyondan fazla kişinin kişisel verileri sızdırıldı'

Türk finans sektörü tarihinin en büyük kişisel veri hırsızlığıyla sarsıldı. Bankaların üst düzey yöneticileri ve bürokratlar aracılığıyla 5 milyondan fazla kişinin kişisel verileri para karşılığında dolandırıcılara sızdırıldı. Cep numarasından kredi kartı bilgilerine kadar pek çok veri satıldı.

Türkiye'de kişisel bilgiler kullanılarak artan dolandırıcılık olaylarının altından büyük bir skandal çıktı. Son zamanların en kapsamlı bilgi sızdırma organizasyonunu ortaya çıkaran savcılar, 5 milyon vatandaşın telefon ve kredi kartı verilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini tespit etti. Sabah gazetesinden Metin Can'ın haberine göre, bankaların orta ve üst düzey yöneticileriyle, Ankara'da görev yapan bazı bürokratların vatandaşların verilerini yüksek paralar karşılığı sızdırdığı tespit edildi. Bu veriler sahte şirketlerin eline geçti. Çok sayıda dolandırıcılık yönteminde kullanıldı. 8 aydır süren soruşturma derinleştirildi. Cep telefonu, T.C kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, sağlık sigortası kullanım verileri ile şirketlere ait ticari sırların satılmasına aracılık eden 4 kişi gözaltına

Kişisel bilgilerin sızdırılarak satılması skandalında üç büyük bankanın adı öne çıkıyor. Söz konusu bankalar, "Biz de mağduruz, sızdırmayı gerçekleştiren kişilerle ilişiğimizi kestik" açıklamasında bulundu.

Bankacı: Peynir ekmek gibi satıyoruz

Cep telefonu mesajları, bir bankacının data satışından nasıl zengin olduğunu da ortaya çıkardı. Bir arkadaşına "2013 KK (kredi kartı) dataları çok bereketli, peynir ekmek gibi satıyoruz" diye mesaj atan bankacı, ardından da bu sayede yaşadığı lüks hayatı karşı tarafa anlattı. Yazışmalarda data'nın güncelliğine göre fiyatın da yükseldiği görüldü.

2 bin TL'ye 10 bin kredi kartı

İnternet üzerinden gerçekleşen satışlarda alıcı ve satıcı arasında sıkı pazarlık yapılması da dikkat çekiyor. "2013 güncel kredi kartı bilgileri geldi" başlığıyla sanal ortamda kurulan bloglar üzerinden gerçekleşen satışlarda, 10 bin kredi kartı bilgisinin 5 bin liraya satışa çıktığı, pazarlıkla rakamın 2 bin TL'ye indiği anlaşılıyor.

Bürokratlar da sızdırma çetesinin içinde

Sızdırmada Ankara'da bankacılıktan sorumlu bir bürokratın da adı geçiyor. Bürokratın kişisel yazışmaları, milyonlarca verinin nasıl satıldığını da gözler önüne serdi. Farklı kod adları kullanarak satış yapan kişinin yazışmalarında "Ben ....'da görevliyim. Bütün bankaların dokümanları bende. Bu ülkede KK datası, (kredi kartı datası) sigorta poliçeleri, bankaya borcu olanların listesi ne ararsan var" diyor. Alıcının ön bir demo istemesi üzerine ise, kişisel bilgileri satan kişinin karşısındakini bazı güvenlik testlerine tabi tuttuktan sonra satışın gerçekleştiği görülüyor.