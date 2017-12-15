5 milyon liralık dolandırıcılıktan aranan sekreter yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- BİR kamu kurumunda taşeron firma üzerinden sekreter olarak çalışırken, kurum yöneticilerinin kaşeleriyle hayali ihale düzenlediği, çalışanları ve bazı vatandaşları da arsa-alım satımından yüksek kazanç vaadiyle yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Aysun E., Edirne\'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ankara\'ya gönderilen Aysun E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Aysun E., 2 yıl önce bir sekreter olarak çalıştığı kurumdan yönetici kaşelerini kullanıp kurum kantinini hayali ihaleyle yıllık 800 bin liraya kiraya verdi. Kurum çalışanlarını ve bazı vatandaşları da arsa alım-satımından yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı öne sürülen Aysun E. yaklaşık 5 milyon lira ile ortadan kayboldu. Çalışanlar ve vatandaşların şikayeti üzerine kurum inceleme başlatırken, Aysun E. ile ilişiğini kesti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine geçen Ağustos ayında olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak şüpheli Aysun E. bulunamadı. Firari Aysun E.\'nin Edirne Keşan ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, Aysun E.\'yi yakalayıp gözaltına aldı. Keşan\'daki işlemlerinin ardından Aysun E. soruşturma dosyasının olduğu Ankara\'ya gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aysun E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN İDDİASI

Aysun E.\'nin çalıştığı kurumun yönetici kaşeleriyle sahte kantin ihaleleri yaptığı öne sürülürken, kantinden kâr payı dağıtma vaadiyle kurum çalışanlarından da ayrıca para topladığı iddia edildi. Arsa alım-satımı yoluyla yüksek kazanç vaat ederek, kurum çalışanlarından ve vatandaşlardan farklı meblağlarda para topladığı öne sürülen Aysun E.\'nin yaklaşık 5 milyon liralık \'vurgun\' yaptığı belirtildi.