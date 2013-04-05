5 milyon kişi için 'emeklilik yaşı' açıklaması

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili, ''Bu konu ayaküstü konuşulacak, çözülecek bir konu değil. Bununla ilgili projeksiyonlar yapılıyor şu anda, çalışıyoruz'' dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu'nca Şanlıurfa'da yaptırılacak Hazırgiyim Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili soru üzerine Çelik, bu kişilerle bir araya geldiğini belirterek, ''Israrla görüşme talebinde bulundular. Dün de 4 C'lilerle bir araya geldim. Bu talepleri cevapsız bırakmayı doğru bulmuyorum. Onlarla bir araya geliyoruz, görüşüyoruz'' diye konuştu.

Çelik, konunun özellikle 2000 yılı öncesindeki SSK'lıları ilgilendirdiğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların sayıları 5 milyon. 500 bini bugün prim gününü doldurmuş ve yaşı bekliyor. Peyderpey bu 500 bine bu 5 milyon kişi ilave olacak. Bununla ilgili bir karar geçmiş dönemde alınmış. Nasıl alınmış 1999 yılında 4447 sayılı yasayla vatandaş 10 yıl sonra emekli olacağını düşünürken o günün üçlü koalisyon hükümeti çıkardığı düzenlemeyle vatandaşa denmiş ki 'kusura bakmayın 10 yıl değil, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra emekli olacaksınız'. Şimdi onlar diyor ki 'Oyun oynarken kural değişti, bizim ne günahımız var'. Biz de kendilerine söyledik 'haklısınız, bu hakkı size teslim ediyoruz, doğru' dedik. O gün hükümet böyle değil, yeni işe başlayanlarla ilgili bu kuralı koymalıydı diyoruz.''

Emeklilikte yaşı bekleyenlerin sorunun çözülmesini istediğini ifade eden Çelik, çözümün bütün ekonomiyi ilgilendirdiğini söyledi.



'Kimseye ümit vermedik'



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, Türkiye'de 10 milyon emekli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bahsettiğimiz 5 milyon daha ilave... Bu konu ayaküstü konuşulacak, çözülecek bir konu değil. Bununla ilgili projeksiyonlar yapılıyor şu anda, çalışıyoruz. Avrupa'da benzer uygulamalar var. Yani olabilir mi, bunun bir altyapı çalışmasını yapalım dedik. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK)görüşürüz, henüz projeksiyon ortaya çıkmış değil. Maliyet hesabı emekliye nasıl yansıyacak, bunlar ortada yok. Bunlar çıktıktan sonra bu görüşülür ve ona göre de karar verilir. Ancak çok zor bir olaydır. Mali açıdan çok ağır müeyyideler getiren bir olaydır. Bu tablo ortaya çıktıktan sonra EKK'da net değerlendirme yapılır ve onlara cevap verilir. Biz kimse konuşmalarımızda ümit vermedik, böyle bir şey olur diye bir şey söylemedik. Ancak madem böyle bir talep var. Bu çalışmayı yapalım, bir maliyet hesabını yapalım ona göre de bilgilendirme yapacağız.''