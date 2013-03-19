T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

5 milyon araç sahibine haciz gelebilir

Maliye Bakanlığı motorlu taşıtlar vergisini ödemeyen araç sahiplerini takibe aldı

19 Mart 2013 12:29

Maliye Bakanlığı, motorlu taşıtlar vergisini ödemeyen yaklaşık 5 milyon araç sahibine uyarı mesajı gönderecek. Uyarıya uymayan mükellefler için haciz işlemi yapılacak.
 
Ahmet Ergen'in ntvmsnbc'deki haberine göre, Nisan ayından itibaren vergi ödemeyen yaklaşık 5 milyon araç sahibine kısa mesaj gönderilecek.

Maliye, Ocak ayı taksidini ödemeyen milyonlarca mükellefe kısa mesajla borcu hatırlatacak ve bir de uyarı olacak. Yine ödeme yapılmazsa haciz gerçekleşecek.

Ocak ayında 2.5 milyar liralık taşıt vergisi tahlisatı oldu, Yıl sonu hedefi 7.4 milyar lira olduğu için tahsilat hedefinin sadece yüzde 33'üne ulaşıldı.

Maliye Bakanlığı mektupla, kısa mesajla ya da çapraz takiple mükellefleri mercek altına alıyor.

ETİKETLER

vergiaraçotomobilhaciz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24