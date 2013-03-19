5 milyon araç sahibine haciz gelebilir

Maliye Bakanlığı, motorlu taşıtlar vergisini ödemeyen yaklaşık 5 milyon araç sahibine uyarı mesajı gönderecek. Uyarıya uymayan mükellefler için haciz işlemi yapılacak.



Ahmet Ergen'in ntvmsnbc'deki haberine göre, Nisan ayından itibaren vergi ödemeyen yaklaşık 5 milyon araç sahibine kısa mesaj gönderilecek.

Maliye, Ocak ayı taksidini ödemeyen milyonlarca mükellefe kısa mesajla borcu hatırlatacak ve bir de uyarı olacak. Yine ödeme yapılmazsa haciz gerçekleşecek.

Ocak ayında 2.5 milyar liralık taşıt vergisi tahlisatı oldu, Yıl sonu hedefi 7.4 milyar lira olduğu için tahsilat hedefinin sadece yüzde 33'üne ulaşıldı.

Maliye Bakanlığı mektupla, kısa mesajla ya da çapraz takiple mükellefleri mercek altına alıyor.