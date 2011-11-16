5 milyarlık Savunma Fonu, MİT ve emniyetin hizmetinde

T24- Akşam yazarı Çiğdem Toker, 2 Kasım’da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren AB Bakanlığı başlıklı 105 maddelik Kanun Hükmünde Kararname’yle, 5 milyar liralık Savunma Sanayi Fonu’nun tamamen denetimsiz olarak MİT ve Emniyet’in kullanımına açıldığını yazdı. Buna göre kurulduğundan bu yana yalnızca TSK’nın kullanabildiği fondan iki haftadır, Müsteşarın teklifi, Bakan'ın uygun görüşü ve Başbakan'ın onayıyla MİT ve Emniyet de yararlanıyor.

Toker’in bugün (16 Kasım 2011) “5 milyarlık fon MİT ile Emniyet'e de açıldı üstelik denetimsiz” yazısı şöyle:

TSK'nın ihtiyaç duyduğu her türlü silah ve araç gereç alımlarının bedeli, 26 yıldır Savunma Sanayii Fonu'ndan (SSF) karşılanıyor.

Fon hesaplarını bütçeden takip etmek mümkün değildir.

Kaynaklarımız, bugün itibarıyla Fon gelirinin 5 milyar liranın üzerinde olduğunu söylüyor.

Ve kurulduğundan bu yana sadece TSK'nın kullanabildiği bu Fon, son iki haftadır MİT ve Emniyet kullanımına da açık.

MİT ile Emniyet, 2 Kasım gecesinden bu yana 'güvenlik ve istihbarat' ilişkin acil ihtiyaçlar için, yasalar önünde ayrıcalıklı bu Fon'u kullanabiliyor.

Kendi bütçe ödeneklerinin dışında. Üstelik bırakalım Sayıştay'ı, Fon'un kendi iç denetim mekanizmasının bile dışında tutularak. Müsteşarın teklifi, Bakan'ın uygun görüşü ve Başbakan'ın onayıyla...

AB Bakanlığı khk'sine gizlendi

Meclis'e getirilse, ciddi tartışmaların konusu olabilecek bu düzenleme, Resmi Gazete'nin 2 Kasım gecesi mükerrer sayısında yayımlanan son KHK postasıyla yürürlüğe girdi.

Başlığı 'AB Bakanlığı' olarak görünen 105 maddelik bir KHK'de birbirinden farklı, çok sayıda kanunda önemli değişiklikler yapıldı. Onlardan biri de Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nı kuran 3238 sayılı kanundu. O kanunun Fon'un nasıl kullanılacağını düzenleyen 10. Maddesi'ne şu fıkra eklendi:

'Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçları müsteşarın teklifi, Milli Savunma Bakanı'nın uygun görüşü ve Başbakan'ın onayı ile Müsteşarlık tarafından tedarik edilir ve bunlara ilişkin giderler Fon'dan karşılanır.'

Komite kullanım esaslarını belirleyemeyecek

SSM Kanunu'na göre, Fon'un paralarının kullanım esaslarını, nereye nasıl harcanacağını belirleme yetkisi Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne aitti.

TSK için halen öyle. Ancak, AB Bakanlığı'nı düzenliyormuş gibi görünen o KHK, Komite'nin MİT ve Emniyet'in alımları için harcanacak paranın kullanım esaslarını belirleme yetkisini de kaldırdı.

Harcamalar denetim dışı

Şöyle:

'Kanunun 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(g) Fon'un, 10'uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü hariç, kullanım esaslarını tespit etmek.'

Kastedilen '10. Madde'nin ikinci fıkrası' da yeni eklenen yukarıda aktardığım madde.

Bitmedi. O kanuna göre, Fon'un 'her türlü işlemini Başbakanlık, MSB ve Maliye Bakanlığı'nca iki yıl için seçilecek ve birer kişiden oluşacak bir kurul' denetliyordu.

'AB Bakanlığı KHK'siyle, denetimi düzenleyen 17. Madde de yürürlükten kaldırıldı. Fon'un işlemleri, yani belki operasyonel manada önem taşıyacak ağır silah alımları artık de-net-le-mi-yor.

Yeni güvenlik konsepti

Bir yasayla getirilmediği için 'gerekçelerini' öğrenemediğimiz, hukuk tekniği açısından hiçbir zaman kayda giremeyecek bu düzenlemeler, hükümetin terörle mücadele alanındaki yeni politikalarını nasıl yürüteceği hakkında ipuçları veriyor.

Hatırlayalım. Bir yıl önce çok tartıştığımız bir Silah Kanunu Tasarısı vardı. Tasarı, Emniyet ve MİT'e ağır silahlar verilmesini de öngörüyordu. Ancak bu tasarı, daha çok, bireysel silahlanmayı özendiren 'pompalı tüfek' maddesiyle öne çıkmış, kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine yasalaştırılamamıştı.

5 milyarlık Fon kullanımının açılmasıyla birlikte, Emniyet ile MİT'in iki hafta öncesine göre daha farklı çalışacağını söylemek, en azından bunu söylemek artık mümkün.

Ve son bir not: Savunma Sanayii Fonu'nun gelir kaynakları arasında bedelli askerlik gelirleri de yer alıyor.