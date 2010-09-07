-5 MİLYARDAN FAZLA CEP TELEFONU KULLANIMDA ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Dünyada sadece son 1,5 yılda bir milyardan fazla yeni cep telefonu hattının kullanıma açıldığı, böylece kullanımdaki cep telefonu sayısının 5 milyarı aştığı bildirildi. İngiliz Wireless Intelligence şirketinin araştırmasına göre, birçok ülkede kişi başına birden fazla mobil telefon hattı bulunuyor. Uzmanlar, 4 milyar hat sayısının 2008 sonunda aşıldığını belirtiyor ve 6 milyar mobil telefon hattı sayısına da 2012 ortasında ulaşılacağını tahmin ediyor. Mevcut 5 milyar cep telefonu sayısının, mobil telefonların kişisel bilgisayar sayısının üç katı olduğu anlamına geldiğine işaret eden uzmanlar, küresel mobil telefon hatlarının yüzde 47'sine sahip Asya-Pasifik bölgesinin bu büyümenin ana kaynağı olduğunu kaydediyor. Mobil telefon uzmanları, tüm dünyada 1994'ten beri 10 milyardan fazla cep telefonu, pazarın devi Nokia'nın tek başına 3,4 milyar cihaz sattığını belirterek, bunun da 5 milyar telefonun insanların çekmecelerinde bir yerlerde durduğu anlamına geldiğini söylüyor. Sektör uzmanları, cep telefonunun yeryüzünün "en bereketli" tüketici elektronik cihazı olduğuna işaret ediyor.