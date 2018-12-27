5 milyar liralık batık kredi satıldı

Bankaların 2 yıl tahsil edemediği için sattığı 'batık kredi' pazarında bu yıl ciddi bir daralma yaşandı. 2016'da 6.4 milyar TL, 2017'de yaklaşık 9 milyar TL tutarında alacak satışı yapan bankalar, 2018'de 5 milyar TL'nin biraz üzerinde satış gerçekleştirdi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Selçuk Tuncalı'nın verdiği bilgilere göre, 2018 yılında bankalar tarafından 5 milyar TL'nin üzerinde alacak satışı gerçekleştirildi. Tuncalı, "Bu yıl da alacak satışları son çeyrekte yoğunlaştı ancak 2017 ile karşılaştırıldığında daha az miktarda alacak devri gözlendi" dedi.

Tuncalı, bunu bazı bankalar tarafından 2018 yılı içinde satış gerçekleştirilmemesine bağlarken, Aralık 2018 itibariyle varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen toplam portföy büyüklüğünün ise 41 milyar TL'yi aştığı bilgisini verdi.

Tuncalı, 2018 yılında gerçekleştirilen satışların yaklaşık üçte ikisinin bireysel kredilerden, geri kalan kısmının ise KOBİ/ticari portföy kredilerinden oluştuğuna dikkat çekti.