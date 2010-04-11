5 milyar dolarlık Umman gezisi

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte 12-14 Nisan arasında iş görüşmeleri için Umman'a gidecek Türk şirketlerinin, bu ülkede teklif verip sonucunu bekledikleri ihalelerin toplam değerinin 5 milyar doları bulduğu bildirildi.





Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve DEİK'in organizasyonuyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e eşlik edecek yaklaşık 80 iş adamının da Umman'da iş görüşmelerinde bulunacakları belirtildi.





Türk şirketlerinin Umman'da teklif verip sonucunu bekledikleri ihalelerin toplam değerinin 5 milyar doları bulduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





''Bunun, 2.75 milyar doları havaalanlarından. 2 milyar dolarlık Muskat Havaalanı 3. Faz Genişletme ihalesi ve 750 milyon dolarlık Salalah Havaalanı inşası ihalesi en büyük ihaleler. Başkent Muskat'ın havaalanı için TAV ve Enka teklif vermiş durumda. Umman yetkililerinin değerlendirmesi sonucunda her iki şirketin teklifinin de üst sıralarda olduğu belirtiliyor. Salalah Havaalanı inşası için Alarko'nun teklifi, değerlendirme sonucu ilk sıralarda yer alıyor.





Umman Sultanlığı'nın son dönemlerdeki en büyük projesi başkent Muskat'ın 90 kilometre batısında sıfırdan bir kent inşası. Blue City adlı kentin 250 bin kişiye yerleşim alanı olması planlanıyor. Projenin toplam büyüklüğü 15 milyar dolar. Enka ve Yunan ortağı Aktor Ate, projenin 1.9 milyar dolarlık 1. fazının inşasını üstlendi. Enka ve ortağının üstlendiği 1. fazda 7 bin kişinin çalışması bekleniyor. Bu faz, toplam 1,7 milyon metrekarelik inşaat alanını kapsıyor. Sözleşme kapsamında üç adet 5 yıldızlı otel, yaklaşık 5 bin apartman dairesi ve diğer sosyal tesisler bulunuyor.''





Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Umman ziyaretinde, TOBB ve DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, DEİK Denetim Kurulu Başkanı Hüseyin Üzülmez, DEİK Türk Umman İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Ata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kibar, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, TAV Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Oğuz Çarmıklı, Mak-Yol CEO'su Adnan Çebi, STFA İnşaat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Taşkent ve Alarko Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu'nun da eşlik edeceği kaydedildi.