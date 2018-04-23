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"5 MHP'li İyi Parti'ye geçecek" iddiasına Bahçeli'den yanıt: Nereye varacak bilemiyorum

Bahçeli, Meclis'teki 23 Nisan oturumuna gerilim yaratmak için geldiğini söyledi

23 Nisan 2018 22:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylı ile ilgili  "Bunu bize sormayın, bizim adayımız belli" açıklamasında bulundu.

"MHP'den 5 vekilin İyi Parti'ye geçeceği" iddiası sorulan Devlet Bahçeli, "Ne zaman söylerler, kim söyler onu bilemiyorum, ama çıkar yavaş yavaş. Nereye kadar varacak bilemiyorum"  yanıtını verdi.

Bahçeli, Meclis'teki 'gergin' oturumla ilgili  "CHP gerilim yaratmak için oraya gelmiş. 15 milletvekilliğinden fedakarlık yapanlar 10 dakika konuşmada sakin bir üslubu neden tercih etmezler?" açıklamasında bulundu.

 

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