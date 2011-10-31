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Dünya

5 metrelik piton 35 kiloluk geyiği yuttu ANKARA (A.A)

31 Ekim 2011 11:42

-5 metrelik piton 35 kiloluk geyiği yuttu ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - ABD'nin Florida eyaletinde yakalanan 5 metre uzunluğundaki pitonun karnından, tek parça halinde yaklaşık 35 kiloluk bir geyik çıkarıldı. Daily Mail'in haberine göre, Everglades bataklığında yakalanan pitonun, Güney Florida'da rastlanan en büyük yılanlardan biri olduğu belirtildi. Yetkililer, normal koşullarda pitonların küçük veya orta büyüklükteki omurgalılarla beslendiğini, yetişkin bir geyiğin alışılagelmişin dışında bir av olduğunu belirtti.

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