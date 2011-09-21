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5 mahkûm öldü yönetmelik çıktı

Cezaevindeki mahkûmların ifade verme işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Mahkûmlar, video konferansla dinlenecek.

21 Eylül 2011 03:00



T24- Beş mahkûmun Van’dan İstanbul’a duruşma için nakli sırasında cezaevi aracında çıkan yangın sonucu feci şekilde ölümlerinin ardından, dün gecikmeli de olsa uzaktan video konferansla dinleme yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Böylece, tutuklu ve hükümlüler binlerce kilometre yol kat etmelerine gerek kalmadan, video konferansla cezaevinden ifade verip sorgulanacak ve duruşmalara katılabilecekler.

Duruşma nedeniyle sevk ve nakillerin en aza indirilmesini amaçlayan Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.



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