Sucuk, salam ve sosis gibi ürünlerde artık kırmızı ve beyaz et karışımı kullanılmayacak. Bu ürünlere nişasta ve nişasta içeren maddelerle soya ve soya ürünleri ilave edilemeyecek. Bu şekilde '5 liraya sucuk' devri de kapanmış olacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca etle et ürünlerindeki taklit ve tağşişin önüne geçmek için hazırlanan ''Türk Gıda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliği'' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemede, kanatlı etle kırmızı et karıştırılarak ürün elde edilmeyecek ancak kırmızı etler ve kanatlı etlerin kendi içinde karıştırılabileceği belirtildi.

Tavuk-hindi eti ya da dana-koyun eti karışımından sosis, salam üretebilece. Önceden salam, sosis gibi emülsifiye et ürünlerinde mekanik olarak ayrılmış etlerin (kemiğe yapışmış etin mekanik olarak ayrılması) kullanımına izin verilirken, yeni düzenlemeyle mekanik olarak ayrılmış etlerin tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kullanımına izin verilmeyecek.

'Isıl işlem görmüş sucuk benzeri ürün' olarak adlandırılan ürünlerin yerine yeni tebliğde ''ısıl işlem görmüş sucuk'' tanımı kullanılıyor.

'5 liraya sucuk' devri kapanıyor

Tebliğe göre, fermente ve ısıl işlem görmüş sucuğa, pastırmaya, dönere, köfteye et kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddelerle soya ve soya ürünleri ilave edilemeyecek. Böylece piyasada sıkça karşılaşılan '5 liraya sucuk' satışının da önüne geçilmiş olacak.

Tebliğ kapsamında fermente sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk, köfte, döner, kavurma, pastırma gibi et ürünlerine ilişkin ürün tanımları ve ürünlere ait özellikler belirlendi.

Etiketleme kriteri

Yeni düzenlemeye göre, ürünlere ilişkin genel etiketleme kurallarına ek olarak özel kurallar da getirildi. Buna göre, ürün isimleri aynı renk ve yazı karakterinde, yazıdaki harf büyüklüğü en az 3 milimetre olacak.

Bu konular kapsamında işletmelere 3 Mart 2013 tarihine kadar uyum süresi verilecek.

Tebliğe aykırı davrananlar için de Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.

Tüketiciyi yanıltan uygulama

Yeni dönemde gıdadaki taklit ve tağşiş olaylarını teşhir ederek, tüketiciyi bilgilendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ''yüzde 100 dana eti'' etiketi bulunduğu halde analizler sonrası bazı sucuk, salam ve sosislerde kanatlı hayvan eti tespit etmişti.

Bu firmaları internet sitesinden kamuoyuna duyuran Bakanlık, tüketiciyi yanıltan buna benzer uygulamalara son vermek amacıyla tebliği hazırladı. Tebliğ, 1 Mart 2013'te yürürlüğe girecek.