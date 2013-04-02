5 liralık banknotların rengi değişti

Hakim rengin mor olarak belirlendiği yeni banknotlar 8 Nisan'da tedavüle çıkarılacak. Merkez Bankası, 5 liralık banknotların hakim rengini mor olarak değiştirdi. Yeni banknotlar 8 Nisan'da tedavüle çıkarılacak.

Merkez Bankası'nın konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre, 5 liralık banknotun hakim rengi ''mor'' olarak belirlendi.

1 Ocak 2009'da tedavüle çıkarılan ve halen tedavülde bulunan E-9 Emisyon Grubu I. tertip Türk Lirası banknotlara kıyasla, II. tertip 200 TL, 50 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalarda da değişikliğe gidildi. 200 ve 5 liralık banknotlarda Başkan Erdem Başçı ile Başkan Yardımcısı Mehmet Yörükoğlu'nun, 50 liralık banknotlarda ise Başçı'nın yanı sıra Başkan Yardımcısı Turalay Kenç'in imzaları yer alacak.

Söz konusu banknotlar, imzalar ve 5 liralık banknottaki renk değişimi dışında, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonlarıyla genel nitelik ve görünümleri bakımından tedavüldeki banknotlarla aynı olacak. 1. ve 2. tertip banknotlar birlikte tedavülde bulunacak.

Bu arada, E-9 emisyon grubu 2. tertip 200, 50 ve 5 liralık banknotlar 8 Nisan'da tedavüle verilecek.