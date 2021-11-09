5 kulüp lisans aldı; Hillsborough faciasının ardından Premier Lig'de geçmişe dönüş

İngiliz futbolunda Hillsborough faciasından sonra ilk kez maçlara ayakta seyirci alınmasına izin çıktı. Kulüpler yeni yıldan itibaren tribünlerin belirli bölümlerinde koltukları kaldırabilecek.

İngiliz futbolu yaklaşık 30 yıl sonra tribünlerdeki koltukları kaldırmaya hazırlanıyor.

Hillsborough faciasının ardından yayınlanan Taylor Raporu ile maçlara ayakta seyirci alamayan İngiliz kulüpleri, yeni yıldan itibaren stadyumlarındaki koltukları kaldırabilecek.

2022'den itibaren devreye girecek uygulama için 5 kulüp lisans aldı. Premier Lig'de ayakta seyircilerin izleyeceği ilk maç, 2 Ocak'ta Chelsea ile Liverpool arasında Stamford Bridge'de oynanacak. Ayakta seyirci almasına izin verilen 5 kulüp ise Manchester City, Tottenham, Cardiff Manchester United ve Chelsea.

Tribündeki koltukların bir kısmını kaldırmak isteyen kulüplerin lisans alması için uyması gereken bir protokol var. Ayakta seyirci alacak takımlar, söz konusu bölümlere kaldırılan koltuk sayısı kadar seyirci alabilecek.

Ada futbolunda köklü reformlara sebep olan Hillsborough faciasında, 96 Liverpool taraftarı yaşanan kaosta hayatını kaybetmişti.

Hillsborough faciası nedir, neler yaşandı?

15 Nisan 1989'da İngiltere'nin Sheffield kentinde Federasyon Kupası yarı finalinde Nottingham Forest ile Liverpool karşı karşıya geliyordu. Hillsborough Stadı'nı dolduranlar, büyük bir faciaya kurban gittiler. İçeriye fazla seyirci alındı. Sonra kapılar kapandı ve 96 kişi, tel örgülere sıkışarak yaşamlarını yitirdi. Bu olaydan sonra yazılan Taylor Raporu, ülkede futbola bakışı değiştirdi ve bugünkü sağlıklı ortam oluştu.

1991 yılında 96 kişinin kazara öldüğü kararı alınmıştı. Ancak 2012'de bağımsız bir panel, tersine bir kararla yeni bir soruşturmanın başlamasını sağlamıştı.

Aradan geçen yıllarda sistemli olarak suçlanan taraftarlar resmen aklandı. 96 kişinin ölümünün yetkililerin ihmali sonucunda oluştuğu kararı verildi. (NTV Spor)