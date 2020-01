5 kültürel miras projesine ödül

İnşaat ve gayrimenkul sektörünü uluslararası normlara taşımak ve sektörü en iyiye teşvik etmek amacıyla düzenlenen Sign of the City Awards önceki akşam Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleştirildi. Yarışmada 5 ana kategoride 38 ödül sahiplerini buldu.

Gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması Sign of the City Awards, (SotCA) dördüncü yılında da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren özel bir geceyle gerçekleştirildi. Şehirlerin gelişmesine katkıda bulunan, sektör adına birçok yeni fikir ve olgunun doğmasını sağlayan SotCA ödül gecesi gayrimenkul sektörünü bir araya getirdi. Hürriyet’in öncülüğünde ve Lineadecor proje ortaklığında gerçekleşen yarışmada, Türkiye’nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul projeleri, Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan eşbaşkanlığında toplanan profesyoneller ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmaya toplamda 68 kurum ve kuruluş, 156 başvuruda bulundu. Jürinin değerlendirmesi ile 38 ödül sahibini buldu. Stratejik ortaklığını EY Türkiye’nin yaptığı Sign of the City Awards ödül töreni, platin sponsorlar Filli Boya ve Vestel, Gold sponsorlar Hürriyet Emlak, Ytong ve RGM ve Emlak Konut’un katkılarıyla gerçekleşti. SotCA’da bu yıl yeni ödül başlıkları da dikkati çekti. ‘Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi’, ‘En İyi Ulaştırma ve Altyapı Projesi’ başlıklarında ödüller birkaç projeye birden takdim edildi.

Kimlikli kentler

Ödül törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı konuşmada şehirleşme ve sektörün geleceğinden bahsetti. Bakan Özhaseki, “Şehirler, yaşayan canlı organizmalardır. Aynı insanlar gibi doğup, büyüyüp, gelişirler. İyi ve kötü günleri oluyor. Onlar da bakım ister. Eğer o şehirlerin bakımı düzgün ve zamanında olursa, gelecekleri de düzgün olur. Ünlü filozof Farabi’nin dediği gibi, ‘Şehirlerin yapısı aynı insan vücudundaki uzuvların hiyerarşik yapısı gibidir. Onlardan biri aksadığı zaman bütün vücuda zarar verir.’ O yüzden şehirlerimizi sadece taş, topraktan oluşan bir yapı olarak görmemek gerekiyor” diye konuştu. Şehirlerin geleceği için şehirdeki tüm paydaşların uyum içinde olması gerektiğini söyleyen Bakan Özhaseki “Şehirlerin geleceği yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. O şehirdeki özellikle yerel yöneticiler, vali, STK, kim varsa bunların arasındaki uyum şehirleri doğru geleceğe taşımak adına çok önemlidir. Hedefler koyup bu hedeflere doğru uyum içinde koşuyorlarsa o şehirlerin geleceği parlaktır” şeklinde konuştu. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu özellikle İstanbul’da beklenen deprem riskine dikkat çeken ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların hızlanması gerektiğinden bahseden Bakan Özhaseki, “Hedefimiz 15 yıl içinde 7 buçuk milyon binayı dönüştürmek. Bunun 150 bin civarı İstanbul’da, geri kalanı Anadolu’da. Hepimizin özlediği kimlikli kentler, yeşil şehirler için kentsel dönüşüm bir fırsat” dedi.

Sıfır atık projesi

Ödül töreninin ev sahibi olarak konuşma yapan Hürriyet Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, “Sign of the City Awards’a 4 yıl önce başladığımızda bu ödül törenini gelenekselleştireceğimizin sözünü vermiştik. Bu sözü tuttuğumuz ve sizinle bir kez daha buluştuğumuz için mutluluk duyuyoruz. Gayrimenkul sektörünün önemini çok iyi biliyoruz. Sektörün ekonomik büyüklüğü kadar kültürel ve sosyal hayatımıza kattıklarının da ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sizler gayrimenkul sektörünün önemli isimleri olarak hayata geçirdiğiniz projelerle, bizlerin hayatını tasarlıyorsunuz” dedi. Akıllı evler ve şehirler inşa ederken iki önemli hususun göz ardı edildiğine de dikkat çeken Vuslat Doğan Sabancı,”Doğaya yabancılaştık, hatta doğayı tahrip ettik. İkinci büyük kaybımız ise büyük sitelerde kendimize yabancılaştık. Komşuluğa, sohbete susar hale geldik” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi”nin Hürriyet’i çok heyecanlandıran bir proje olduğundan da bahseden Vuslat Doğan Sabancı, “Bu proje bizim ufkumuzu açtı. Atıkların geri dönüşümü sadece yaşam için değil aynı zamanda ekonomimiz için de elzem. Medya olarak bu alanda ciddi bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Yeni yaşam alanlarında da buna yer ayırmalıyız. Bu tek başına devletin ve medyanın yapacağı bir iş değil, sizlerin de desteği çok önemli. Gelin 7’den 70’e bu projeyi hayatımıza sokalım” diye konuştu.

"Sektöre katkı sağlıyor"

SotCA Jüri eşbaşkanı Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk, “Sektörü uzlaştıran ve bir araya getiren SotCA her geçen yıl varlığına artı değerler katarak büyüyor. Bu yıl yarışmada özellikle İstanbul dışı projelerin çekiciliği, kalitesi ve fazlalığı jüriyi heyecanlandırdı. Yarışmanın gayrimenkul sektörünün gelişimine katkısı kadar mimari, kalite ve çevre yaşam kalitesine de yenilikçi fikirlerle katkı getireceğini hep birlikte gördük” diye konuştu. SotCA Jüri eşbaşkanı ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan ise “Bu gecenin ödül sahiplerini belirlerken, jürinin çok değerli üyeleri uyum içinde verilen kararlarda çekince olmadan çalıştı. Ödüllü projelerin kimi oyçokluğu kimi oy birliğiyle seçildi. Şehirleri biçimlendiren tüm unsurların yer aldığı kategorilerimizi sizlere sunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz” dedi.

İlgi yoğundu

Hürriyet Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı’nın ev sahipliğini üstlendiği geceye, iş ve bürokrasi dünyasının önde gelen isimlerinden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş, GYODER Başkanı Dr. Fevzullah Yetgin, KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Emlak Konut Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedikli ve Metin Tekin, YDA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Kuzu Grup Yönetim Kurulu üyesi Özen Kuzu, Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu, Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, Fuzul Yapı Yönetim Kurulu üyesi Zeki Akbal, Ytong CEO’su Gökhan Eralp, RGM Genel Müdürü Alp Parmaksızoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Filli Boya&Alligator Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burak Basmacı, Vestel Ticaret Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, Hürriyet Emlak Genel Müdürü Erdoğan Hakan Çelik katıldı.

SotCA 2017 Kazananlar

En iyi konuyt projeleri kategorisi

En İyi Konut-Tamamlanmış Projeler: İpera 25-İpera Group

En İyi Konut-Devam Eden Projeler: Aryom Koru -Aryom İnşaat

En İyi Çok Katlı Konut-Devam Eden Projeler: Kuzey Şehir- Yücesoy Mühendislik İnşaat

En İyi Müstakil Konut-Devam Eden Projeler: AHK Kndu Villaları-AHK Development

En İyi Rezidans-Devam Eden Projeler: Evora Rezidans-Teknik Yapı Konut & Teknik Yapı & UCD Yapı Ortak Girişimi

En iyi ticari projeler kategorisi

En İyi Ofis– Tamamlanmış Projeler: Ege Perla-İş GYO

En İyi Ofis – Devam Eden Projeler: Deluxia Park Business-Teknik Yapı

En İyi Yerel Merkezli AVM– Tamamlanmış Projeler: Ege Perla-İş GYO

En İyi Yerel Merkezli AVM– Devam Eden Projeler: Atakule GYO-Atakule GYO

En İyi Bölgesel Merkezli AVM– Tamamlanmış Projeler: Vadistanbul AVM-Artaş & Invest Adi Ortaklığı

En İyi Bölgesel Merkezli AVM– Devam Eden Projeler: Avlu Balıkesir- Zeydemir Tarım Gıda ve Lojistik

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı– Tamamlanmış Projeler: Reysas GYO Çayırova- Reysaş GYO

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı– Devam Eden Projeler: YBP Avrupa Yakası Depo, Lojistik ve Akademi Binası- Yaşar Birleşik Pazarlama

En İyi Karma Kullanımlı Proje– Tamamlanmış Projeler: Ankara Çankaya-Yapı KrediKoray GYO

En İyi Karma Kullanımlı Proje– Devam Eden Projeler: Kuzey Yakası-Emlak Konut GYO

En iyi hizmet yapıları kategorisi

En İyi Sağlık Binası /Kampüsü– Devam Eden Projeler: Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü-YDA Group

En İyi Eğitim Binası / Kampüsü– Tamamlanmış Projeler: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim Binası-İzmir Ekonomi Üniversitesi:

En İyi Sosyo Kültürel Yapı– Tamamlanmış Projeler: Edirne Kent Müzesi-Edirne Belediye Başkanlığı

En İyi Sosyo Kültürel Yapı– Devam Eden Projeler: Denizli Kültür Merkezi- Teknik Yapı Konut & Teknik Yapı & UCD Yapı Ortak Girişimi

En İyi Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri– Tamamlanmış Projeler: (2 Ödül): Nissibi Köprüsü-Gülsan Holding

Vadistanbul Havaray-Artaş & İnvest Adi Ortaklığı

KENT VE MİMARLIK KATEGORİSİ

En İyi Mimari Tasarım (Kamu) – Tamamlanmış Projeler:

Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası- Kayseri Ticaret Odası

En İyi Mimari Tasarım (Kamu) – Devam Eden Projeler:

Arabayatağı Pazar Yeri- Bursa Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü

En İyi Mimari Tasarım (Özel Sektör) – Tamamlanmış Projeler: Yıldız Residence / Baraka Proje Geliştirme-Cem Kaşeler

En İyi Mimari Tasarım (Özel Sektör) – Devam Eden Projeler: Nef Gölköy-TMR Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş

Genç Mimar Teşvik– Devam Eden Projeler: Alya Life Residence

En İyi Kentsel Tasarım– Devam Eden Projeler: (3 Ödül)

Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi-Edirne Belediye Başkanlığı

Kırkpınar Er Meydanı Rekreasyon Projesi (Sular Üzerinde Yükselen Şehir)-Edirne Belediye Başkanlığı

Şaheser Mimar Sinan Eserleri Parkı Projesi-Edirne Belediye Başkanlığı

En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi: (5 Ödül)

Divriği Cumhuriyet Meydanı-3S Kale Holding

Eski Elektrik Fabrikası Restorasyonu-Edirne Belediye Başkanlığı

Hamamönü ve Hamamarkası Restorasyon ve Sağlıklaştırma Projesi-Altındağ Belediyesi

Gaziantep Sanat Merkezi Renovasyonu Yapım İşi-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi Projesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi

En Yeşil Bina– Tamamlanmış Projeler: T. Garanti Bank Kızılay Office Building-T. Garanti Bankası

En Yeşil Bina– Devam Eden Projeler:

Greenox Urban Residence- Aycan & Feres İş Ortaklığı

Diğer kategoriler

En İyi Pazarlama Kampanyası– Devam Eden Projeler:

Nef Yalıkavak-TT Gayrimenkul

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

Atölye Muğla Bir Kırsal Kalkınma Atölyesi- Muğla Büyükşehir Belediyesi

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi-Jüri Farkındalık Ödülü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ‘Pembe Baret Projesi’-YDA Group

Jüri Onur Ödülü: Şarık Tara