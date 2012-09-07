5 konsorsiyuma yeterlilik

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, köprü ve otoyolların özelleştirmesi ihalesinde ön yeterlilik kriterlerini karşılayan katılımcıların listesini açıkladı. Listede 5 firma ve konsorsiyum var.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, otoyollar, köprüler ile bunlar üzerindeki tesislerin bir bütün halinde fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süreyle ''İşletme Haklarının Verilmesi'' yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin ihale sürecinde ön yeterlik kriterlerini karşılayan katılımcıların listesi açıkladı.

Buna göre, ön yeterlilik kriterlerini karşılayan 5 firma/konsorsiyum şöyle:

1- Vinci Concessions Holding A.Ş

2- Nurol Holding A.Ş- MV Holding A.Ş- Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş-Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş-Fernas İnşaat A.Ş Ortak Girişim Grubu

3- Koç Holding A.Ş-UEM Group Berhad-Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş Ortak Girişim Grubu

4- Autostrade Per I'Italia S.P.A.-Doğuş Holding A.Ş-Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş-Akfen Holding A.Ş Ortak Girişim Grubu

5- Zorlu Holding A.Ş-OHL Concesiones S.A. Ortak Girişim Grubu