-5 KITADA 300 FABRİKA KURDU GAZİANTEP (A.A) - 25.08.2010 - Avrupa'nın önde gelen makine imalatçılarından Gaziantepli Özpolat Makina'nın, 5 kıtada 300 şehirde kurduğu anahtar teslimi fabrikalarda Türk makineleri tıkır tıkır işliyor. Makineciliği bir adım öteye götüren ve artık teknoloji üreterek teknoloji ihraç eden Özpolat Makina, Almanya'dan Avusturya'ya, Romanya'dan Güney Kore'ye, Arjantin'den Sibirya'ya, Kazakistan'dan Ukrayna'ya, Ürdün'den Mısır'a kadar 25 ülkede yüzlerce tesis kurdu. Komple anahtar teslimi buğday unu ve irmiği fabrikaları, mısır unu ve irmiği fabrikaları, mercimek fabrikaları, bulgur fabrikaları, bakliyat temizleme ve sınıflandırma makineleri, pirinç eleme-sınıflandırma-temizleme ve parlatma makineleri, yem fabrikaları kuran Özpolat Makina, makine imalatçısı Almanya ve Fransa'ya bile kendi makinelerini göndererek, ''tereciye tere satma'' başarısı gösteriyor. Özpolat Makina Sanayi ve Ticaret A. Ş. Genel Müdürü Ali Özpolat, yaptığı açıklamada, 1966 yılında babaları tarafından kurulan firmanın zamanla üretim yelpazesini genişlettiğini, 1980'de anahtar teslimi fabrikalar kurmaya ve 1995'de ihracata başladıklarını söyledi. Özpolat, ''Bugüne kadar 5 kıtada 25 ülkede 300'ün üzerinde şehirde çalışan fabrikalarımız, makinelerimiz mevcut. Biz artık makineciliği bir adım öteye götürerek, teknoloji üreterek teknoloji ihraç eder konuma geldik. Örneğin; PLC vals makinesini dünyada 3. olarak ve Türkiye'de ilk olarak biz ürettik'' dedi. -''BREZİLYA'DA DA FABRİKA KURACAK''- Özpolat, anahtar teslimi fabrika kurmalarına ilişkin şunları anlattı: ''Yatırımcı inşaata başlamadan önce bize talebini söylüyor, biz bunu projelendiriyoruz. Makine seçimleri yapıyoruz. Yerleşim planı yapıyoruz. Müşteri bu projeye uygun binasını yapıyor. Sonra biz bütün makinelerini, teçhizatını, ne varsa kendi elemanımızı da götürüp orada montajını yapıyoruz, elektrik sistemi de dahil çalıştırıp geliyoruz. İlk olarak Almanya'da anahtar teslimi fabrika kurduk, sonra Avusturya ve Romanya'da devam etti. Şu anda Güney Kore'den Arjantin'e, Sibirya'dan Kazakistan'a, Suudi Arabistan'dan Fransa ve Moritanya'ya, Suriye'den Mısır'a kadar 25 ülkede makinelerimiz, tesislerimiz çalışıyor.'' Türkiye'de 200'den fazla fabrika kurduklarını bildiren Özpolat, yurt dışındaki fabrikası sayısını ise ''hatırlayamayacak kadar çok fazla'' olarak ifade etti. Yeni ülkelere girmek için görüşmelerinin devam ettiğini ve bağlantı aşamasında olduklarını kaydeden açıklayan Özpolat, ''Öncelik Fransa'da bir projemiz var, onun arkasından 4-5 tane Kara Afrika ülkesi ve Brezilya var'' dedi. -''İHRACATIMIZI YÜZDE 10-15 ARTIRACAĞIZ''- En fazla anahtar teslimi fabrika kurdukları ülkelerin başında Irak, Mısır ve Almanya geldiğini belirten Özpolat, ''Almanya'da doğrudan makine imalatçılarına makine satıyorum. Bizden makineyi alıyorlar, menşeini değiştiriyor, 'Alman malı' diye satıyor. Tereciye tere satıyoruz. 15-16 yıldır Avrupa'ya makine ihraç ediyoruz. Yeter ki bize destek olunsun, daha fazla yapabilme yeteneğimiz ve kapasitemiz mevcut'' dedi. Üretimlerinin yüzde 95'ini ihraç ettiklerine, ithal girdilerinin ise yüzde 3 olduğuna dikkati çeken Özpolat, makine sektörünün katma değeri yüksek ve emek yoğun bir sektör olduğunu vurguladı. Geçen yıl 2,5 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildiren Özpolat, 2010 yılında yüzde 10-15 büyüme beklediklerini söyledi. -''ÖZEL DESTEK VERİLMELİ''- Ali Özpolat, Türkiye'nin zenginleşebilmesi için katma değeri yüksek, yüksek teknoloji ürünleri satması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Devlet, makine ve teknoloji üreten firmalara maliyet ve teknoloji yenileme desteği vermeli. TÜBİTAK destekleri artık bürokratik olarak çok zorlaştı, kılı kırk yarıyorlar. KOSGEB destekleri çok yararlı olmuyor, gereksel kurumsal olarak gerekse işleyiş olarak biraz hantal kalıyor. Ben sabahleyin 3 ülkeyle yazışma yaptım, KOSGEB'e yazdığım yazının cevabı 10 günde gelmiyor. Hazine destekleri de artmalı, makine sektöründe imalatçı ihracatçı firmalara özel destek verilmesi lazım.''