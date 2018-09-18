5 kişiyi yaraladı, 'Kendimi korumak için bıçağı salladım' dedi

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde eşi, kayınpederi, kayınbiraderi, baldızı ve kayınpederinin arkadaşını bıçakla yaralayan ve mahkemece tutuklanan Erdal Düzer (30), kendisini korumak için bıçağı sağa sola salladığını öne sürdü.

Olay, Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Ülkü Caddesi\'nde bir apartmanda önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Erdal Düzer ile eşi Cansın Düzer arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cansın Düzer, babası Hasan Erdoğan\'ı arayarak durumu anlatıp yardım istedi. Ankara\'da taksicilik yapan Hasan Erdoğan, yanına çocuklarını, eşini ve bir arkadaşını da alarak kızının evine geldi. Evde kısa süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erdal Düzer, eline geçirdiği mutfak bıçağıyla eşi Cansın Düzer (24), kayınpederi Hasan Erdoğan, kayınbiraderi Batuhan Erdoğan (23), baldızı Kudret Çağlar ve kayınpederinin arkadaşı Tuncay Yılmaz\'ı (31) yaraladı. Yaralılar, komşuların çağırdığı ambulanslarla Kahramankazan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından Ankara\'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Şüpheli Erdal Düzer ise evde kendisini bir odaya kilitledi. Erdal Düzer, kısa süre sonra olay yerine gelen polislere teslim olarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından Erdal Düzer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Hafif yaralanan Cansın Düzer ise emniyetteki ifadesinde eşinden şikayetçi olmadığını belirtti.

\'KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI SAĞA SOLA SALLADIM\'

Erdal Düzer mahkemedeki savunmasında, telefonunda yengesiyle yaptığı mesajları eşinin yanlış anlaması sonucu tartışmanın çıktığını söyledi. Olayın daha sonra büyüdüğünü ve eşinin ailesini çağırdığını belirten Erdal Düzer, kavga sırasında yumruklardan kendini korumak için bıçağı sağa sola sallaması sonucu eşinin ve 4 kişinin yaralandığını iddia etti.