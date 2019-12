-5 KİŞİYE 1 ARAÇ ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - Özellikle büyükşehirlerde olmak üzere, trafik yoğunluğu her geçen gün artarken, Türkiye'de her 5 kişiye bir araç, her 10 kişiye de bir otomobil düşüyor. Yollardaki taşıt sayısı son 10 yılda yüzde 81,4 artarken, taşıt sayısındaki artışın aynı hızla devam etmesi durumunda, 10 yıl sonra yollardaki araç sayısı 27,4 milyona ulaşacak. Taşıt yoğunluğuna bakıldığında ise İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekerken, Tunceli ise 5 bin 463 ile taşıtın en az olduğu il. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'deki motorlu kara taşıt sayısı 2000-2010 döneminde yüzde 81,4 artarak, 15 milyon 95 bin 603'e ulaşırken, bu yılın Mart sonu itibariyle de bu sayı 15 milyon 382 bin 908'e ulaştı. Türkiye'de taşıtlarda ilk sırayı Mart sonu itibariyle 7 milyon 716 bin 369 ile otomobil alırken, otomobili 2 milyon 473 bin 784 adet ile kamyonet, 2 milyon 406 bin 232 adet ile motosiklet, 1 milyon 419 bin 265 adet ile traktör, 730 bin 278 adet ile kamyon, 389 bin 3 adet ile minibüs, 212 bin 549 adet ile otobüs, 35 bin 428 adet ile özel amaçlı taşıtlar takip etti. 2000 yılında 4 milyon 422 bin 180 adet otomobil, 794 bin 459 adet kamyonet, 1 milyon 11 bin 284 adet motosiklet, 1 milyon 159 bin 70 adet traktör, 557 bin 295 adet kamyon, 235 bin 885 adet minibüs, 118 bin 454 adet otobüs, 21 bin 822 adet özel amaçlı taşıt vardı. Söz konusu yılda toplam 8 milyon 320 bin 449 adet taşıt bulunuyordu. -EN FAZLA TAŞIT İSTANBUL'DA- Mart sonu itibariyle en fazla taşıt 2 milyon 835 bin 964 adet ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'daki motorlu kara taşıtların 1 milyon 847 bin 784 adetini otomobil, 58 bin 689 adetini minibüs, 54 bin 952 adetini otobüs, 541 bin 466 adetini kamyonet, 126 bin 383 adetini kamyon, 177 bin 586 adetini motosiklet, 6 bin 344 adetini özel amaçlı taşıtlar ve 22 bin 760 adetini de traktör oluşturdu. Ankara, toplam 1 milyon 312 bin 274 taşıt ile motorlu kara taşıtlarının en yoğun olduğu ikinci il olurken, İzmir'de 987 bin 55 adet taşıt ile üçüncü il oldu. En az motorlu kara taşıtın bulunduğu il ise 5 bin 463 adet ile Tunceli. Bu arada, yıllara göre motorlu kara taşıt sayıları şöyle: /* YIL TOPLAM ------------ ------------- 2000 8.320.449 2001 8.521.956 2002 8.655.170 2003 8.903.843 2004 10.236.357 2005 11.145.826 2006 12.227.393 2007 13.022.945 2008 13.765.395 2009 14.316.700 2010 15.095.603 2011 (3) 15.382.908 */