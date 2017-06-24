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5 kişinin öldüğü havuz faciasına 1 gözaltı

Soruşturma çerçevesinde eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan firma yetkilisi K.D. gözaltına alındı.

24 Haziran 2017 17:42

Sakarya'da 5 kişinin havuzda akıma kapılarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili eğlence tesisinin elektrik işlerini yürüten firma yetkilisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün 5 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. 

Soruşturma çerçevesinde eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan firma yetkilisi K.D. gözaltına alındı. 



K.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor



Dün, Şerefiye Mahallesi mevkisindeki bir eğlence havuzuna serinlemek için giren Gökay Yıldırım (12), Nurullah Ünlütürk (15) ve Mert Kaliç (17) elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet Kaya (58) ve oğlu Kadir Kaya (30) da suya girmişti. Olayda Yıldırım, Ünlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti. Bir kişi yaralanmıştı. 

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