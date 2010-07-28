-5 KİŞİNİN KURTULDUĞU HABERİ YANLIŞ ÇIKTI İSLAMABAD (A.A) - 28.07.2010 - Pakistan'daki uçak kazasından şu ana kadar kurtulan olmadığı bildirildi. Belediyenin Kalkınma İdaresi Başkanı İmtiyaz İlahi, enkazdan 5 kişinin sağ çıktığı haberlerinin yanlış olduğunu belirterek, "Şu ana kadar kurtulan olmadı" dedi. -BİR GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ- Bu arada Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, ulusal yas ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, kazadan sonra hükümetin bir günlük ulusal yas ilan ettiği ve Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin bugün yapılacak bakanlar kurulu toplantısını bir hafta ertelediği kaydedildi. Karaçi-İslamabad seferi yapan Airblue havayolu şirketine ait Airbus 321 tipi yolcu uçağı, kötü hava koşullarında, iniş yapmadan hemen önce Margalla tepelerinde kayalıklara çarparak düşmüştü. Uçakta 150'den fazla kişi bulunuyordu.