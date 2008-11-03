5 kişilik ailenin yıllık gaz faturası 1890 YTL

Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarına yapılan yüzde 5 ve 22.50 oranındaki zam ile 5 kişilik bir ailenin yıllık doğalgaz faturası 1470 YTL’den 1890 YTL’ye yükseldi. Zamla birlikte doğalgazlı ısıtıcı kullanılarak alınan bir duşun maliyeti de 4 YKr’dan 5 YKr’ye çıktı. Bir demlik çayı ısıtmanın bedeli ise 3.5 YKr’den 5.2 YKr’ye yükseldi.Konutlara yapılan yüzde 22.50’lik zam Türkiye’de yaşayan ve doğalgaz kullanan ailelerin bütçesini olumsuz yönde etkileyecek. Son iki zamdan önce doğalgaz kullanan 5 kişilik bir aile ısınma ve mutfak için doğalgaza yılda 1470 YTL ödüyordu. Kasım başından itibaren bu aile artık doğalgaz için yılda 1890 YTL ödeyecek. Ağustos ayında yapılan zamdan önce ise bu ailenin yıllık faturası 1250 YTL olarak hesaplanıyordu. Son üç ay içerisinde yapılan üç zamla faturalarda toplam 640 YTL’lik artış yaşanacak.Alınan duş başına 5 YKr’lik doğalgaz faturası ilk bakışta çok küçük gibi görünse de, 5 kişilik bir ailede, günde 3 defa duş alındığı varsayılarak yapılan hesaplamaya göre, sıcak suyun altında kalmanın bedeli 160 YTL’den 205 YTL’ye çıkacak. Ağustos ayından önce sıcak suyla duş almanın bedeli 3.5 YKr’ydi. Yıllık fatura ise 138 YTL’yi buluyordu. Doğalgaz fiyatlarına yapılan artış bir demlik çay maliyetlerini de artırdı. Yapılan zamla birlikte bir demlik çayı ısıtmanın bedeli 3.5 YKr’den 5.2 YKr’ye yükseldi. Ağustos ayından önce tüketici bir demlik çayı ısıtmak için 3 YKr ödüyordu.Bir duşun maliyeti 4 YKr’den 5 YKr’ye çıktı.Bir demlik çayın bedeli 3.5 YKr’den 5.2 YKr’ye yükseldi.5 kişilik ailenin yıllık faturası 1470 YTL’den 1890 YTL’ye çıktı.Günde 3 defa duş alınan bir evin sıcak su faturası 205 YTL oldu.İnternette gaz faturasını düşürme yolu anlatılıyorBacalı cihaz kullananlar sonbahar aylarında muhakkak baca temizliği yaptırmalı.Doğalgaz yakıcı cihazların, en az yılda bir kez yetkili servisleri tarafından bakımları yapılmalı.Radyatörün önü açık tutulmalı, üzeri perdelerle örtülmemeli, çamaşır kurutmak için kullanılmamalı.Radyatör arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirilmeli, termostatik vana takılmalı.Kombi, her zaman aynı ayarda değil dışarının ısısına göre, evi ısıtacak minimum ayarda kullanılmalı.Sıcak su kullanımında, sıcak su ısı ayarı kombiden yapılmalı.Merkezi sistem kullanıcıları sonbahar aylarında brülör ve kazan bakımını yaptırmalı.Kazan dairesi temiz tutulmalı, nem ve tozdan arınmış olmalı.Kazandan çıkan sıcak su boruları ve vanalarına ısı yalıtımı yapılmalı.Kazan dairesi havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalı.Kazan dairesi başka amaçlar için kullanılmamalı.