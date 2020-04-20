Koronavirüs nedeniyle 5 kişiden fazla toplanmanın yasak olduğu Bangladeş'te parti liderinin cenazesine 100 bin kişi katıldı

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Bangladeş'te yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde alınan 5 kişiden fazla toplanmaların yasaklanması kararı Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi'nden üst düzey bir yetkilinin cenazesiyle bozuldu. Cenazeye sosyal mesafe önlemi alınmadan 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Bangladeş Başbakan Danışmanı Ali Farhad, Cemaat-i İslami Partisi'nde Maulana Zubayer Ahmad Ansari'nin cenazesine 100 bine yakın kişinin katıldığını doğruladı.

Ülkede yeni tip Koronavirüs önlemlerine karşı alınan "5 kişiden fazla toplanmaların yasaklanması" kuralı, cenazeye katılan on binlerce insanla bozuldu.

Polisin kabalığı kontrol edemediği ve kabalığın toplanmasına izin veren polis ekibine yönelik soruşturma açıldığı öğrenildi.

Bangladeş'te son olarak 2 bin 456 Koronavirüs vakası tespit edildi ve 91 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan test sayısının az olması nedeniyle sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.