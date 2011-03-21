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5 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A)

21 Mart 2011 22:58

-5 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırının terör örgütü PKK'nın alt kolu TAK adına üstlenilmesi ve daha sonra bunun yalanlanmasına ilişkin olarak yakalanarak mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından sorgulanan şüpheliler A.İ, B.A, N.Ş. ve avukat R.M. terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanırken 1 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerden avukat R.M'ye savcılık sorgusunda dün tutuklanan Abdullah Uçmak'ı tanıyıp tanımadığı ve İbrahim Tatlıses ile aralarında husumet bulunup bulunmadığı yönünde sorular sorulduğu, R.M'nin de Uçmak'ı tanımadığını, Tatlıses ile de bir husumetinin olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

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