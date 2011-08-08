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5 KİŞİ ANKARA EMNİYETİNDE ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2011 22:00

-5 KİŞİ ANKARA EMNİYETİNDE ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarının talimatı üzerine İzzet Kurum, Nurgül Gürhan, Hakkı Sadal, Ahmet Coşar ve Mehmet Sıddık Balıkçı'nın İstanbul'daki adreslerinde gözaltına alınmıştı. Karayolu ile Ankara'ya getirilen söz konusu kişiler, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bu kişilerin yarın sabahtan itibaren soruşturmayı yürüten savcılara ifade verecekleri bildirildi.

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