"Beş kırmızı ışık ve start verildi": Formula 1 sezonu 5 Temmuz'da Avusturya'da başlıyor

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avustralya'da başlamasına karar verildi.

İptal edilen 'grand prix'lerin yerinin doldurulması için Spielberg'deki Red Bull Pisti'nde üst üste iki hafta yarışılacak. Britanya'daki Siverstone pistinde de iki 'Grand Prix' yapılmasına karar verilmişti.

CNN International'ın ulaştığı bilgiye göre iki 'Grand prix'e de seyirci alınmayacak.

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anshober, iki yarışın yapılmasına Formula 1 organizatörlerinin "Covid-19'un yayılmasını önlemek için çok detaylı bir güvenlik planı sunmasından sonra" izin verildiğini belirtti.

Anshober, yarış hafta sonlarında sıkı güvenlik önlemleri alınacağını ve tüm takımların çalışanlarına düzenli testler yapılacağını ifade etti.

F1'in 2020 sezonu normal şartlarda Mart ayında başlayacaktı, ancak Avustralya Grand Prix'si Covid-19 salgını nedeniyle antrenman turlarının başlamasına saatler kala iptal edildi. Daha sonra sezonun ilk 10 yarışı ya iptal edildi ya da ertelendi.

Formula 1'in CEO'su Chase Carey, 15-18 yarışlık bir sezon gerçekleştirilebileceğini inandığını söylemişti.