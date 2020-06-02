5 kırmızı ışık gelecek ay sönecek: Formula 1 sezonunun ilk 8 yarışının tarih ve lokasyonları açıklandı

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonunun ilk 8 yarışının hangi tarihte ve nerede yapılacağı açıklandı.

Çok yoğun güvenlik önlemleri altında seyircisiz olarak yapılacağı belirtilen ilk 8 yarışın programı şöyle:

5 Temmuz – Avusturya

12 Temmuz – Avusturya

19 Temmuz – Macaristan

2 Ağustos – Britanya

9 Ağustos – Britanya

16 Ağustos – İspanya

30 Ağustos – Belçika

6 Eylül – İtalya

Sezonun diğer 'Grand Prix'lerinin lokasyonlarının ve tarihlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

F1'in 2020 sezonu normal şartlarda Mart ayında başlayacaktı, ancak Avustralya Grand Prix'si Covid-19 salgını nedeniyle antrenman turlarının başlamasına saatler kala iptal edildi. Daha sonra sezonun ilk 10 yarışı ya iptal edildi ya da ertelendi.

Formula 1'in CEO'su Chase Carey, 15-18 yarışlık bir sezon gerçekleştirilebileceğine inandığını söylemişti.