5 kırmızı ışık gelecek ay sönecek: Formula 1 sezonunun ilk 8 yarışının tarih ve lokasyonları açıklandı

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonunun ilk 8 yarışının hangi tarihte ve nerede yapılacağı açıklandı.
Çok yoğun güvenlik önlemleri altında seyircisiz olarak yapılacağı belirtilen ilk 8 yarışın programı şöyle:
5 Temmuz – Avusturya
12 Temmuz – Avusturya
19 Temmuz – Macaristan
2 Ağustos – Britanya
9 Ağustos – Britanya
16 Ağustos – İspanya
30 Ağustos – Belçika
6 Eylül – İtalya
Sezonun diğer 'Grand Prix'lerinin lokasyonlarının ve tarihlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.
F1'in 2020 sezonu normal şartlarda Mart ayında başlayacaktı, ancak Avustralya Grand Prix'si Covid-19 salgını nedeniyle antrenman turlarının başlamasına saatler kala iptal edildi. Daha sonra sezonun ilk 10 yarışı ya iptal edildi ya da ertelendi.
Formula 1'in CEO'su Chase Carey, 15-18 yarışlık bir sezon gerçekleştirilebileceğine inandığını söylemişti.