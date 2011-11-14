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5 kilo kokain ele geçirildi GAZİANTEP (A.A)

14 Kasım 2011 16:04

-5 kilo kokain ele geçirildi GAZİANTEP (A.A) - 14.11.2011 - Gaziantep'te 5 kilogram kokain ele geçirildi. Suriye'den Avrupa ülkelerine uyuşturucu  gönderileceği ihbarını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçti. Suriye'den yurda giriş yaptıktan sonra Gaziantep'e gelen, plakası belirtilmeyen otomobili takibe alan ekipler, otomobili Gaziantep-Osmaniye karayolu Başpınar Kavşağı'nda durdurdu.  Otomobilde narkotik köpeği ''Elit'' ile yapılan aramada 5 kilogram kokain ele geçirildi. Suriye uyruklu baba Şehmus M. (66) ve oğlu Hüssam M. (38) gözaltına alındı.  Otomobilde bulunan aynı aileden bir kadın ve 2 çocuğu, kimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan baba ve oğlunun otomobillerinde ele geçirilen kokaini Mersin limanı üzerinden gemiyle Avrupa ülkelerine götürmeye çalıştıkları sırada yakalandıklarını söyledikleri öğrenildi.  Emniyetteki işlemlerin ardından iki zanlının ''uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı'' yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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