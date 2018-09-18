5 kilo balı 100 TL'ye satan Ekrem İncel'e kaçakçılık gözaltısı

Televizyonda 5 kilo balı 100 TL'ye sattığını ifade ettiği reklamlarla tanınan Ekrem İncel, İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İncel, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılıktan kaydı bulunan Ekrem İncel’in Çin’den getirilen kaçak ürünleri Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, İncel’in Beylikdüzü'nde bir rezidansta çalışmalarını yürüttüğü belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından 13 Eylül 2018 günü ekipler operasyon başlattı. Polis, ‘apartman yöneticisi’ ve avukatlık bürosu görünümlü depoları bastı. Baskın sırasında Ekrem İncel gözaltına alındı.

Mesir macunu da bulundu

Yapılan aramada, 12 bin 500 adet cep telefonu, 3 bin 544 adet elektronik cihazlar, 500 adet akıllı kol saati, 12 bin 500 adet cep telefonu şarj cihazı, 12 bin 500 cep telefonu bataryası ve 200 paket mesir macunu ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, İncel’in tele pazarlama yayınlarını da rezidanstan yaptığı belirlendi. Ekrem İncel’in yayın yaptığı TV kanalı ve 3 radyodan 2’sinin ruhsatsız olduğu, bu durdumun da RTÜK’e bildirildiği belirtildi.

“Eşimin adının burada ne eşi var?”

Operasyon sırasında gözaltına alınan İncel, avukat olarak O.G’yi çağırdı. O.G, arama yapılan rezidansa geldiğinde avukatlık bürosu olarak kapısında yazı bulunan levhada eşi S.G’nin ismini gördü. Ekrem İncel’e, “Eşimin adının burada ne işi var" diyerek İncel’den şikâyetçi oldu.

Operasyonda, rezidans girişinde bulunan bir emlak ofisinin de ruhsatsız olduğu belirlenerek işlem yapıldı.

Ekrem İncel, sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Ele geçen ürünlerin de Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.

Ekrem İncel, 2015 yılında, Silivri Beyciler Mahallesi’nde tarım arazisi olmasına rağmen arazileri planlı, projeli ve imarlıymış gibi gösterip satış reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı