5. kez ihaleye çıkan Ankapark'la ilgili CHP'li Taşcıer'den öneri: Gökçek alsın, kapıda da bilet kessin!

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 6 Eylül’de 5. kez ihaleye çıkacak olan Ankapark ile ilgili yeni bir öneride bulundu. Ankapark'ı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in alması gerektiğini kaydeden Taşçıer, "Kapıda da bilet kessin" dedi.

Ankapark'ın Ankaralıların 'başına bela olduğunu' söyleyen Taşçıer, 765 milyon 600 bin lira bedelle açılacağı ifade edilen 5. ihaleye de katılacak kimsenin bulunmasının zor olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“6 Eylül’de yeniden ihaleye açılacakmış. Böyle atıl bir alana kim neden alıcı olsun? Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunu yerine getirmeli ve sorunun çözümü için işe yarar adımlar atmalıdır. Bu projenin sahibi Melih Gökçek, kendi hayal dünyasında tasarladıklarını hayata geçirecek diye Ankaralıların cebinden milyarlarca lirayı bu demir yığınına yatırdı. Bunun hesabı mutlaka sorulmalı.”

Ankara’da metronun da yıllarca bitirilemediğini hatırlatan Taşcıer, “Artık iş çığırından çıkınca, topu hükümetin üzerine atmış, metro Bakanlık tarafından bitirilmişti. Peki, İzmir Büyükşehir Belediyesi nasıl yapmıştı? Gökçek'in geçtiğimiz günlerde sarf ettiği sözlerden, bura için de benzeri bir şey yapmaya çalıştığını anlıyoruz. Bu kadar keyfilik, halkın parasının sorumsuzca harcanması ve yaratılan devasa demir yığınının hesabı sorulmayacak mı” diye sordu.

"Gökçek, bu devasa kamu zararını da cebinden karşılamalı"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük atıl yatırımlarından birinin Ankapark olduğunu ifade eden Taşcıer, “Ankaralıların cebindeki paralarla ‘rüya projesini’ orta yere bırakan Gökçek, bu devasa kamu zararını da kendi cebinden karşılamalı. Ankara’nın en verimli arazilerinden birine, bizzat Mustafa Kemal Atatürk’'ün halka miras bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği arazisine dikilen demir yığınının görüntüsü, bugün yanından her geçenin içini acıtıyor. Böyle büyük bir alan, büyümesi yıllarca süren o ağaçlar ancak bu kadar heba edilebilirdi. İktidar bu israftan dolayı en az Gökçek kadar sorumludur! Bu işin ihale ile çözülemeyeceği de açıktır. Belediye ihale dışında bir yol bulsun” dedi. Taşçıer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kentin hafızasını, geçmişini Atatürk Orman Çiftliği’ni gasp edip alanı oyuncak mezarlığına çeviren Gökçek'e halkın zararı rücu edilsin. Hatta ihaleye girip kendi alsın, sonra da kapıda bilet kessin!”