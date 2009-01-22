5 JİTEM'cinin gizemli ölümü

Hepsi şüpheli şekilde öldü. Sonradan şehit sayıldılar. Arkalarında yüzlerce soru bıraktılar. Peki kim, nasıl öldü/öldürüldü?





JİTEM, (Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele), Albay Kırca'nın ölümüyle, bütün dikkatleri bir kez daha kendi ve üst düzey komutanlarının gizemli ölümünün üzerine çekti.



Varlığı reddedilse de JİTEM, 90'lı yıllarda PKK ile mücadele için Jandarma komutanlığı bünyesinde kuruldu. Sadece askerler değil, Güneydoğu'daki birçok korucu, sivil hatta PKK itirafçıları JİTEM için çalışıyordu.



Sonraki yıllarda JİTEM, faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetlerle birlikte anıldı. Ve bu isim son olarak Ergenekon dosyalarına yansıdı. Ergenekon tutuklusu Emekli Albay Arif Doğan ifadesinde "JİTEM'i ben kurdum" dedi.



İşte bu esrarengiz yapıda görev alan üst düzey 5 komutan bugün hayatta değil. Üstelik bu komutanların hiç biri doğal yollardan ölmedi. Bunlardan ilki ve belki de en esrarengizi Binbaşı Cem Ersever'in ölümüydü.



Ersever 1993'te görevinden istifa etti. Aynı yıl 2 arkadaşıyla birlikte Ankara'da öldürüldü. JİTEM'de görev yapan bir başka komutan Tuğgeneral İsmet Yediyıldız bir trafik kazasında ölmüştü. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanları Korgeneral İsmail Selen ve Hulusi Sayın da cinayete kurban gitti. Emekli Albay Abdülkerim Kırca da, JİTEM'de üst düzey görev yapan ve sırlarıyla ölen beşinci komutan. JİTEM hakkında en ayrıntılı bilgilere sahip askerler, bildiklerini anlatmadan, anlatamadan öldü. Ölüm şekilleri de, arkalarında bıraktıkları soru işaretlerini daha da çoğalttı.

