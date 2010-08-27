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Spor

''5. İSTİKLAL YOLU VE ZAFER TURU BİSİKLET YARIŞI''   KASTAMONU (A.A)

27 Ağustos 2010 00:57

-''5. İSTİKLAL YOLU VE ZAFER TURU BİSİKLET YARIŞI''   KASTAMONU (A.A) - 26.08.2010 - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ''İstiklal Yolu ve Zafer Turu'' Bisiklet Yarışı'nın İnebolu-Kastamonu arasındaki 93 kilometrelik ilk etabını Kocaeli Brissa sporcularından Mert Mutlu kazandı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde startı verilen 5. Uluslararası İstiklal Yolu ve Zafer Turu Bisiklet Yarışları'nın 93 kilometrelik ilk etabını Mert Mutlu 2.20.49'luk derecesiyle birinci sırada tamamladı. Yarışmada Konya Şekerspor'dan Mustafa Sayar 2.20.53'lük derecesi ile ikinci, geçtiğimiz yıl ilk etabı birinci tamamlayan Bulgar bisikletçi Vladimir Koev ise 2.20.58'lik derecesi ile üçüncü oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Geceyi Kastamonu'da geçirecek olan sporcular turun ikinci etabını Kastamonu-Çankırı arasında koşacak. Yarın saat 14.00'da adliye binası önünden çıkış yapacak sporcular, 113 kilometrelik zorlu yarışta Ilgaz Dağları'nı aşarak Çankırı'ya ulaşacak.

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