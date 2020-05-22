5 isimli adamın evliliği tehlikede: Eşim ‘5 tane kocam olmaması gerekiyordu benim' diyor, boşanma davası açacak

Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciriyle yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan Ersin Akbaş , 10 yıl önce emekli olması gerekirken emekli olmasına daha 15 sene olduğunu ve eşinin boşanmak istediğini söyledi.

Antalya'da yaşayan 54 yaşındaki Ersin Akbaş'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı. Ersin Akbaş, iddiasına göre iki kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı.

2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuşan Ersin Akbaş, yeni kimliğine kavuşsa da şanssızlıklar peşini bırakmadı. Yine iddiasına göre Akbaş, 2011 yılında başkasının yerine hapis bile yattı. Ersin Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti.