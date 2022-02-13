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5 işçi ölmüştü; Güngören'deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı

13 Şubat 2022 08:43

Güngören'de 5 işçinin öldüğü, 6 işçinin de yaralandığı yangınla ilgili 6 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Eyüp B., Koray A. ve Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güngören Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangında 5 işçi ölmüş, 6 işçi ise yaralanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yangının ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında işyeri yetkililerinden 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle 4 kişi nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Eyüp B., Koray A. ve Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.D., A.D. ve A.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

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