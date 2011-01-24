-5 İLDE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU İZMİR (A.A) - 24.01.2011 - İzmir merkezli olarak 5 ilde düzenlenen operasyonda, yabancı hackerlerden elde ettikleri kredi kartı şifre bilgileriyle, anlaştıkları iş yerlerinin pos makinelerini kullanıp, şimdiye kadar 1.5 milyon lira elde eden şebekenin 29 üyesi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı yönündeki bilgi üzerine, inceleme başlattı. Söz konusu şebekenin İzmir, Manisa, Muğla, Denizli ve Aydın'da faaliyet gösterdiğini belirleyen ve üyelerini tespit eden ekipler, 5 ilde düzenledikleri operasyonda, elebaşı C.U'nun da aralarında bulunduğu 29 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, şebeke üyelerine ait 3 dizüstü bilgisayar, 47 program CD'si, 11 taşınabilir bellek, 3 sayfaya döküm halinde yazdırılmış kredi kartı bilgileri, 1 pos cihazı, çok sayıda alışveriş slipi, 10 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şebekenin, internet ortamında özellikle Rus hackerlardan komisyon karşılığında, yabancıların kopyalanan kredi kartı bilgilerini satın aldığı tespit edildi. Bilgileri, manyetik kartlara yükleyen şebeke elemanlarının, anlaşmalı oldukları iş yerlerinin pos makinelerini kullanarak, buralardan alışveriş yapılmış gibi gösterip, bu şekilde yaklaşık 1.5 milyon lira elde ettikleri öğrenildi. Ayrıca, Denizli'de bankaların otomatik para çekme makinelerine cihaz yerleştirerek, vatandaşların banka kartlarını sıkıştırıp, hesapları boşaltma girişiminde bulunan 3 şebeke üyesinin, bu eylemden sonuç alamadığı tespit edildi. Şebeke elebaşısı C.U. ile 4 yöneticisinin, İzmir'de 3 yıl önce aynı suçtan tutuklandıkları, 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildikleri öğrenildi. C.U'nun da aralarında yer aldığı 21 zanlı ''Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve faaliyetler yürütmek, sahte kredi kartı kullanmak'' suçlamalarıyla İzmir Adliyesi'ne sevk edilirken, 8 zanlı serbest bırakıldı.