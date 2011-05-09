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5 ilde gümrük operasyonu: 55 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda...

09 Mayıs 2011 03:00

T24 - İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, aralarında gümrük çalışanı ve yöneticileri ile firma yetkililerinin de olduğu 55 kişi gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrüklerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde gümrük müdürlüklerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük çalışanı ve yöneticileri ile firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 55 kişi ''rüşvet'', ''yolsuzluk'' ve ''hayali ihracat'' iddiasıyla gözaltına alındı.

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