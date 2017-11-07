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5 ilde FETÖ'nün müdür ve öğretmenlerine operasyon: 11 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP merkezli olarak 5 ilde FETÖ'nün dershane müdürü ve öğretmenlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

07 Kasım 2017 14:30

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP merkezli olarak 5 ilde FETÖ\'nün dershane müdürü ve öğretmenlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan dershane müdür, öğretmen ve kız yurdu sorumlularının örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığını belirledi. Polisin yürüttüğü takibin ardından ByLock kullandığı belirlenen 11 kişinin yakalanması için savcılık kararıyla operasyon başlatıldı. Gaziantep\'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Adana ve Muş\'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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