5 ilde FETÖ ve PKK operasyonu: 8 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 5 ilde polis tarafından terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY\'ye yönelik Malatya merkezli Ankara, İzmir, Kayseri ve Adıyaman\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2\'si PKK/KCK, 6\'sı ise FETÖ/PDY üyesi 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınmalarının ardından Malatya\'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.