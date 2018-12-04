5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik Malatya, Ankara, Adıyaman, Bingöl ve Bursa\'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 5 kişiyi arama çalışması ise sürüyor.