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5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

04 Aralık 2018 15:05

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik Malatya, Ankara, Adıyaman, Bingöl ve Bursa\'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 5 kişiyi arama çalışması ise sürüyor.

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