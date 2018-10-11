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5 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

11 Ekim 2018 16:55

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri\' soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY\'nin \'mahrem hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri\' soruşturması kapsamında Burdur, Antalya, İstanbul, Ankara ve Kütahya\'da 6 avukat, 1 ihraç hakim, 1 ihraç teğmen hukukçu için gözaltı kararı çıkarıldı. Toplam 8 şüphelinin adreslerinde arama yapılmasına da karar verildi. 

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