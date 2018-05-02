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5 ilde 'FETÖ' operasyonu: 27 polise gözaltı

Operasyon kapsamında 30 polis hakkında gözaltı kararı bulunuyor

02 Mayıs 2018 14:45

Bursa merkezli 5 ilde, 'FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınan, aralarında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 27 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'FETÖ'ye önelik yürütülen soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınan aralarında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 30 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir ve Mersin'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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