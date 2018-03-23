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5 ilde 7 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA) - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 ilde, aralarında ihraç edilen hakim, hakim adayı ve avukatların da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

23 Mart 2018 15:59

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA) - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 ilde, aralarında ihraç edilen hakim, hakim adayı ve avukatların da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY’nin \'mahrem hakim, savcı çalışma evleri\' soruşturması kapsamında Ankara, Uşak, Sinop, Kayseri ve İzmir’de, aralarında ihraç edilen 1 hakim, 1 hakim adayı, 1 hakim teğmen ve 4 avukatın bulunduğu 7 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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