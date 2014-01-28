5 hukuk derneğinden Adalet Bakanı ve Başbakan için suç duyurusu

5 hukuk derneği, yolsuzluk ve rüşvt soruşturmasının ardından yaşanan hukuk dışı gelişmelere tepki gösterdi. Dernek üyesi avukatlar, Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında ‘yargıyı etkilemeye teşebbüs’ten suç duyurusunda bulundu. Soruşturmaya ilişkin somut delillerin üzerinin örtüldüğünü söyleyen avukatlar, hukuksuzlukları endişeyle izlediklerini belirtti.

Başbakan Erdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yolsuzluk soruşturmasında ismi geçen bakanlar hakkında yargıyı etkilemeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından yaşanan hukuk dışı girişimler, hukuk derneklerini harekete geçirdi. Adalet ve Hukuk Derneği, Ak Avukatlar Derneği, Bağımsız Hukukçular Platformu, Genç Baro ile Yargıda Reform Grubu’na üye avukatlar, dün İstanbul Adalet Sarayı’nda bir araya gelerek Başbakan Tayyip Erdoğan ve yolsuzluk soruşturmasında ismi geçen bakanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukatlar, suç duyurusunun ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Avukat Sibel Şimşek, Başbakan’ın ‘Yolsuzluk soruşturmasının siyasete, millete karşı bir uluslararası çetenin tezgahı ve kirli komplosu’ olduğu yönündeki iddialarının algı yönetiminin bir parçası olduğunu söyledi. Şimşek, “Bu iddialarla somut delillere dayanan suçların üzeri örtülmeye çalışılmakta ve hukuksuzluklar me şruymuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Hukukçular olarak yaşanan bu gelişmelerden endişeli ve kaygılıyız.” dedi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yargı ve ilgili birimlere müdahalede bulunulduğunun altını çizerek, “Soruşturmada görev alan emniyet müdürleri ve personeli bir gecede hallaç pamuğu gibi dağıtılmış, sonrasında emniyette cadı avı başlayarak ülkenin her noktasında 5 binden fazla emniyet personeli sürülmüştür. Soruşturmada şüpheliler hakkında verilen tedbir kararları işleme konmadığı gibi konulmuş olanlar da şaibeli şekilde ortadan kaldırılmıştır. Soruşturmaları yürüten savcılar açık bir şekilde tehdit edilmiştir. Urla’da Başbakan’ın yakını bir işadamının 1. dereceden sit alanına yaptığı villaları yıkmak isteyen vali sürülmüştür.” diye konuştu.

Sibel Şimşek, hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden ‘paralel yapı’ iddiasıyla toplumun bazı kesimlerinin zan altında bırakıldığını da vurguladı. Zaman'dan Elif Eşit'in haberine göre, cadı avına dönüşen bu uygulamanın hâlâ devam ettiğini, yeni görevden almalarla kolluk kuvveti üzerinden baskı oluşturulduğunu ve kolluğun görev yapamaz hale geldiğini endişeyle izlediklerini kaydetti. Ardından, “Görevden almalarla paralel yapı, uluslararası çete yaftalaması gibi şeytanileştirmelerle halkımızın gözünün boyandığını adeta halkımıza cambaza bak muamelesi yapıldığını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İşte haklarında suç duyurusunda bulunulan isimler:

Avukatların savcılığa verdiği dilekçede şu isimler hakkında şikayette bulundukları belirtildi: Başbakan Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Düzce Milletvekili Fevai Arslan, savcılık ve ilgili mahkemeler tarafından verilen gözaltı, arama kararlarını yerine getirmeyen sıralı kolluk görevlilerinin tamamı ve Yeni Akit, Star, Akşam, Sabah, Yeni Şafak, Takvim ve Milat gazetelerinin sorumlu genel yayın yönetmenleri.