5 Hollanda vatandaşı, Suriye'ye geçmek isterken yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, 5 Hollanda vatandaşının Suriye'ye geçmeye çalışırken sınırda görev yapan askerler tarafından yakalandığını bildirdi.

Ferhat Dervişoğlu’nun DHA’da yer alan haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı, 28 Mart'ta meydana gelen konuyla ilgili internet sitesinden yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"Gün içerisinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan; 92 Suriyeli, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 Hollanda vatandaşı yakalanmıştır. Ayrıca hudut hattında; 4 bin 246 karton sigara, 15 kilo tütün, 555 kilo muhtelif gıda maddesi, 105 muhtelif giyim malzemesi, 68 paket deterjan, 71 büyükbaş - küçükbaş hayvan ele geçirilmiştir. Irak sınırında, Türkiye'den Irak'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan; 13 Suriyeli ve 1 Irak vatandaşı, Yunanistan sınırında ise Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan; 15 Suriyeli ve 16 Myanmar, 8 Irak, 3 Afganistan ve 1 Senegal vatandaşı yakalanmıştır. Gün içerisinde, kara hudutlarımızda yasa dışı geçiş teşebbüsü esnasında toplam 154 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı unsurları tarafından, Türkiye'de bulunmak için yasal gerekleri taşımayan toplam 12 kişi yakalanmıştır."

Sınırda gömülü silah geçirildi

Açıklamanın devamında, Kara Kuvvetleri 2'nci Hudut Alay Komutanlığı Hatay Görentaş Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde istihkam iş makineleri tarafından sınır hattındaki kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla yapılan hendek açma faaliyetleri sırasında 2 av tüfeği ile 3 av tüfeği mühimmatının ele geçirildiği belirtilerek, "Bulunan söz konusu silah ve mühimmat, Yayladağı Kışlak Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edilmiştir."